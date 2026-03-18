Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesinin kapsamını genişleterek sosyal medya platformlarında yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını da denetim altına aldı. Kurallara aykırı ilanlar için idari yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirildi.

EİDS ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. İlan platformları sisteme entegre edilerek, yayımlanan ilanlar için doğrulama şartı getirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte ilanlar yalnızca mülk ya da araç sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebilecek.

SOSYAL MEDYA DA DENETİM KAPSAMINDA

Düzenleme, sosyal medya dahil tüm elektronik ortamları kapsıyor. Bakanlık, bu alanlarda yayımlanan ilanları da yakından takip ederken, EİDS kurallarına aykırı paylaşımlar için idari yaptırım uyguluyor.

Emlak ve galeri işletmelerinin, sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS üzerinden doğrulanmış ilanların linkini paylaşmasına izin veriliyor. Bunun dışında ilan niteliği taşıyan paylaşımlardan kaçınılması gerekiyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Bakanlık, tüketicilere de uyarıda bulunarak, doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.