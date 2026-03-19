Kaza saat 23.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Barbaros caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Adem T.(29) yönetimindeki 10 KJ 662 plakalı otomobile, Gaziosmanapaşa sokaktan çıkan sürücü Barış U.(18) yönetimindeki 16 AFN 980 plakalı minibüs yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 10 KJ 662 plakalı otomobil, kendisiyle aynı yöne seyreden sürücü Ufuk Ö.(40) yönetimindeki 16 AVK 981 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 AVK 981 plakalı otomobildeki yolcular Sema Ö.(35) ile 8 yaşındaki Feyza Ö. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.