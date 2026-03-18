Barclays küresel hisse senedi taktiksel stratejiler başkanı Alex Altmann, ABD hisse senetlerinin son bir yılın en güçlü "alım" sinyalini verdiğini belirtti. Piyasadaki son satış dalgasının en kötü kısmının geride kalmış olabileceğini ifade eden Altman, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi kurumlara katıldı.

SON 1 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Barclays’in 19 farklı veriyi analiz ederek oluşturduğu Hisse Senedi Zamanlama Göstergesi (BETI), salı günü yayımlanan yatırımcı notuna göre eksi 8,3 seviyesine geriledi. Bu seviye, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki gümrük tarifesi gerginliğinin yaşandığı geçen Nisan ayından bu yana görülen en düşük nokta oldu. Tarihsel olarak bu seviyeler, hisse senetleri için "oldukça cazip" giriş noktalarını temsil ediyor.

Piyasa iç dinamikleri, pozisyonlanma, duyarlılık ve makroekonomik verileri bir araya getiren BETI göstergesinin eksi 7 ile eksi 8 arasına gerilediği dönemlerde, S&P 500 endeksinin 42 günlük ileriye dönük getirisi ortalama %6,6 olarak gerçekleşti. Bankanın verilerine göre, 2015 yılından bu yana yapılan 38 gözlemde bu sinyalin pozitif sonuçlanma oranı %92 oldu.

PİYASADA TOPARLANMA SİNYALLERİ

S&P 500 endeksi salı günü yüzde 0,3 yükselirken, İran’daki savaşın başlangıcından bu yana en iyi iki günlük performansını kaydetti.

Endeks, hafta genelinde yüzde 1,3 değer kazandı. Bu toparlanmada, dört günlük düşüş serisinin ardından teknik destek seviyelerinden gelen "dipten alım" iştahının etkili olduğu belirtiliyor.

YENİ RALLİ TETİKLENEBİLİR

Analizde, göstergedeki düşüşün piyasalarda boğa duyarlılığının zayıfladığını ve yüksek getirili kredi piyasasında sert yeniden fiyatlamaların yaşandığını yansıttığı ifade edildi.

Öte yandan, emtia ticaret danışmanları ve hedge fonların düşük risk pozisyonlarının “sert bir beta sıkışması” oluşturarak endeksleri yeniden tüm zamanların zirvelerine taşıyabilecek potansiyele sahip olduğu vurgulandı.