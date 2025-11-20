Türkiye’nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Yerlikaya, göç konusunu düzenli ve düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü ve güvenli geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.

Denetimlerin, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Ülke genelinde yürütülen çalışmalarda 27 bin 738 personelin görev aldığı, 9 bin 27 ekibin 5 bin 579 noktada denetim gerçekleştirdiği bildirildi. Bu denetimlerde 4 bin 42 metruk bina, 7 bin 794 umuma açık yer, 470 terminal ve 3 bin 28 farklı alan olmak üzere toplam 15 bin 334 noktanın kontrol edildiği açıklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme sürecinin başlatıldığı belirtilirken, Yerlikaya operasyonlarda görev alan tüm personeli tebrik etti.