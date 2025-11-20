Olay, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı ilerleyen TIR, virajı aldığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araç yan yatarken yük yola saçıldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ekipler, devrilen TIR’ın kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.