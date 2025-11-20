Sabah saatlerinde kuyumcularda en çok takip edilen ürünlerden gram altın alışta 5726 liradan, satışta ise 5805 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği 22 ayar bileziğin gramı, günün ilk işlemlerinde alışta 5235, satışta 5478 lira bandında yer aldı. Aynı saatlerde 14 ayar altının gramı ise 3163 liradan alınırken, 4262 liradan satılıyor.

Çeyrek altın Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde 9380 liradan alıcı bulurken, 9467 liradan el değiştiriyor. Eski basım çeyrek altın ise biraz daha düşük seviyelerde seyrederek 9346 – 9426 lira aralığında işlem görüyor.

Yarım altın tarafında alış 18 bin 761, satış 18 bin 922 lira seviyesinde oluştu. Tam altın ise sabah işlemlerinde 37407 liradan alınırken, 37723 liradan satılıyor.