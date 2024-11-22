GetirÇarşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak isteyenleri semt çiçekçileriyle buluşturduğunu duyurdu.

Semtlerindeki esnafla kullanıcılarını bir araya getiren GetirÇarşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerine çiçekle teşekkür etmek isteyenlere yardımcı oluyor. Yapılan açıklamaya göre, çiçekçi kategorisinde hizmet veren yüzlerce işletme, saksı çiçeklerinden tane güllere, geçen senenin favorisi olan papatyadan mevsim çiçekleriyle hazırlanan aranjmanlara kadar geniş bir yelpazede, her zevke ve bütçeye hitap eden pek çok seçeneği bir arada sunuyor. GetirÇarşı’dan çiçek siparişi verenler, ister aynı gün içinde ister ileri bir tarih için teslimat seçeneğinden faydalanabiliyor. Semt çiçekçilerinin özenle hazırladığı çiçekler, GetirÇarşı hizmeti ile 30-45 dakikada teslim ediliyor. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin’de çiçekçi kategorisinde hizmet veren platformu ilk kez kullanacaklara özel indirim imkanı sunuluyor.