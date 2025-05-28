Geyve Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyat, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Selahattin Özcan ile Dr. Ömercan Sepetci tarafından yaklaşık 1 buçuk saat süren operasyonla tamamlandı. Ameliyat sonrası hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve sürecin olumlu ilerlediği bildirildi. Operasyonla ilgili bilgi veren Geyve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Oğuzhan Bodur, "Hastanemizde bu düzeyde ortopedik bir cerrahinin başarıyla uygulanması hem sağlık hizmetlerimizin geldiği noktayı hem de uzman ekibimizin yetkinliğini göstermektedir. İlçemizdeki vatandaşlarımız artık bu tür önemli cerrahi işlemler için şehir merkezine gitmek zorunda kalmayacak." dedi.

Hastane yönetimi, bu tür operasyonların bölgede sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak açısından önemli olduğunu vurgularken, benzer ameliyatların bundan sonraki süreçte de gerçekleştirilmeye devam edileceğini bildirdi.