SASKİ, Geyve’nin 6 mahallesini çevreleyen 3 etaplık proje ile ilçeye toplam 10 bin metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin altyapısı için hayata geçirdiği projelerle tüm ilçeleri güçlü altyapı hizmetleriyle buluşturmaya devam ediyor. Geyve Alifuatpaşa, Tepecikler, Köprübaşı, Bağlarbaşı, Akıncı ve Epçeler mahallelerini kapsayacak 3 etaplı proje ile bölgeye 10 bin metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıyor. Projenin ilk etabında Alifuatpaşa Mahallesi’ne 4 bin 500, Epçeler Mahallesi’ne 5 bin 500 metre içme suyu hat imalatı yapılacak. Son etapta ise terfi deposu ve elektrik işlerinin yapımının ardından bölge güçlü altyapı ile buluşacak.