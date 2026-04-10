Gezer Ayakkabı, 2026 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'nu düzenlenen lansman ve fuar etkinliğiyle tanıttı. Lansman kapsamında açıklamalarda bulunan Gezer Ayakkabı Genel Müdürü Osman Özalp, yeni koleksiyonu markanın geçmişine bir saygı duruşu olarak nitelendirdi. Özalp, 'Bizim için 'Her Adımda Mutluluk' sadece bir slogan değil, üretimimizin her aşamasına sirayet eden bir yaşam biçimi. 2026 yaz koleksiyonumuzda yarım asırlık tecrübemizi modern formlarla buluşturduk. Tasarım ekibimizin ana odağı, kullanıcının sadece şık görünmesi değil; yazın enerjisini en yüksek konfor ve zarafetle hissetmesiydi' ifadelerini kullandı.

Yılda 2 bin model geliştirme kapasitesi

Şirketin Ar-Ge gücüne dikkat çeken Özalp, terlikten çizmeye, sandaletlerden panduf ve ayakkabıya kadar uzanan geniş ürün yelpazesinde farklı satış kanalları için yılda yaklaşık 2 bin farklı model geliştirme kapasitesine sahip olduklarını belirtti. Özalp, her modelde estetik, dayanıklılık ve ergonomiyi bir mühendislik hassasiyetiyle birleştirdiklerini vurguladı.

3D modelleme ile tasarım süreçlerinde dönüşüm

Lansmanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise şirketin tasarım süreçlerinde kullanmaya başladığı 3D modelleme teknolojileri oldu. Özalp, bu dönüşümün üretim süreçlerine sağladığı katkıları şöyle anlattı:

'3D tasarım araçları sayesinde ürünler daha üretim aşamasına geçmeden dijital ortamda tüm detaylarıyla görselleştiriliyor. Bu da hız ve hassasiyet sağlıyor. Fiziksel prototip ihtiyacının ortadan kalkmasıyla malzeme israfı minimuma indiriliyor ve üretim süreçleri ciddi oranda hızlanıyor. Aynı zamanda tasarım ekipleri dünyanın farklı noktalarından dijital ortamda ortak projeler yürüterek küresel iş birliğini güçlendiriyor.'

Şirketin tasarım sürecinin; analiz ve fikir geliştirme, 3D modelleme ile render alma, taban ve kalıp tasarımı, 3D baskı ile hızlı prototipleme aşamalarından oluştuğu belirtildi.

Sürdürülebilirlik vurgusu

2026 yaz koleksiyonunda sentetik deri, hakiki deri, PU, EVA, PVC, mikro enjeksiyon ve özel tekstil dokularından oluşan geniş bir materyal havuzunun yer aldığı aktarıldı. Özalp, bu materyallerin çevre dostu üretim süreçleriyle desteklendiğini ifade ederek, 'Sürdürülebilirlik bizim için bir trend değil, doğaya ve insana duyduğumuz saygının bir yansımasıdır' dedi.

Dijital altyapı ve satış kanalları güçleniyor

Lansmanla birlikte ön sipariş sürecinin başladığını da duyuran Özalp, beklentilerin üzerinde bir taleple karşılaştıklarını söyledi. Yeni koleksiyonun fabrika toptan satış mağazaları, resmi web sitesi ve seçkin pazaryerlerinde kademeli olarak yerini almaya başladığı kaydedildi. Markanın perakende tarafında dijital altyapısını güçlendirerek tüketicilerin yeni tasarımlara her noktadan ulaşabilmesini hedeflediği belirtildi.