Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gezgin Çocuk Atölyesi, bu haftaki programını Sapanca’da gerçekleştirdi. Sapanca Kaymakamlığı önünde kurulan etkinlik alanında minikler, eğitici sunumlar, el işi atölyeleri ve interaktif oyunlarla dolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik sürdürdüğü ‘Gezgin Çocuk Atölyesi’ ilçe ilçe dolaşmaya devam ediyor. Son olarak Sapanca’da çocuklarla buluşan atölye, Sapancalı miniklerden büyük ilgi gördü. Sapanca’da gün boyu devam eden programda çocuklar hem eğlendi hem de çevre bilinci, sağlıklı yaşam ve su tasarrufu gibi konularda farkındalık kazandı. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği etkinlik, sosyal gelişime katkı sağlayan içeriğiyle takdir topladı. Program, yüz boyama etkinliğiyle başladı. Çocuklar hayal ettikleri figürleri yüzlerine çizdirerek güne neşeyle başladı. Ardından hediye edilen bez çantaları diledikleri gibi boyayan minikler becerilerini ortaya koydu. Balonlar, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla renklenen atmosfer, şarkılar eşliğinde danslarla daha da canlandı. Etkinlik kapsamında çocuklara suyun önemi ve tasarruflu kullanım yolları interaktif sunumlarla anlatıldı. Ayrıca sağlıklı beslenme, organların görevleri ve hijyen kuralları gibi konular eğlenceli anlatımlarla aktarıldı. Böylece hem öğrenmeleri hem de uygulamaya geçirmeleri teşvik edildi. Yaklaşık 500 vatandaşın ziyaret ettiği etkinlik, özellikle ailelerden büyük ilgi gördü. Çocuklarıyla birlikte alana gelen ebeveynler, etkinliğin eğitici yönünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.