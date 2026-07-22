İstanbul'un Esenyurt ilçesinde arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden genç, Çanakkale'nin Biga ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız (28), 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen nedenle 16'ncı kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Emirhan Yıldız'ın düştüğü alana gelen ekipler, cansız bedeni ile karşılaştı. Emirhan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yıldız'ın daire içerisindeki arkadaşlarıyla kavga ettiği ve kavgadan kısa bir süre sonra 16'ncı kattan düştüğü iddia edilirken evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri incelemesini sürdürüyor.

Hayatını kaybeden Emirhan Yıldız için Biga ilçesi Havdan köyünde bulunan Köy Camii'nde ikindi namazı müteakip kılınan cenaze namazı aradından Havdan Köyü Mezarlığına gözyaşları içinde defnedildi.