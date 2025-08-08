Ergene Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü ile Ergene İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda deposu olarak kullanılarak faaliyet gösteren bir işletmede denetim yaptı. Denetimlerde işletmeye onaysız faaliyetten ötürü 210 bin 622 TL idari para cezası tatbik edildi.

Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren işletmede, kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde soğuk hava deposunda etiketsiz ve ambalajı yırtılmış ürünler, koridorda, gıdaya uygun olmayan sıcaklıkta ve hijyen dışı şartlarda bekletilen iç yağlar, tahta paletler üzerinde hijyen kurallarına aykırı muhafaza, çapraz bulaşma riski taşıyan ortamlarda ürün işleme, kullanılmış et işleme ekipmanları ve boş piliç kutuları tespit edildi.

Aykırılıkları tek tek fotoğraflayarak tutanak tutan ekipler ürünleri de muhafaza altına aldı.

5996 sayılı Kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasının ardından onaysız faaliyetten dolayı 210 bin 622 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ile denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.