Maçın ardından takımının performansını değerlendiren Van Bronckhorst, rakiplerinin güçlü oyununa rağmen kendi ekiplerinin de mücadeleci bir tutum sergilediğini belirtti.

Teknik direktör, maçta alınan sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, özellikle ikinci yarıda gösterdikleri performanstan memnun kaldığını ifade etti. "Takımım, son ana kadar pes etmedi ve mücadele etti. Ancak, fırsatları değerlendiremeyişimiz maalesef sonucu etkiledi," dedi.

Ayrıca, takımın fiziksel ve mental olarak geliştirilmesi gereken yönlerine de dikkat çeken Van Bronckhorst, “Bu derbi, oyuncularımız için büyük bir tecrübe oldu. Aldığımız dersler, gelecekteki maçlarımızda daha iyi performans sergilememize yardımcı olacaktır,” şeklinde konuştu.

Kalan maçlar için takımının hedeflerini de paylaşan Van Bronckhorst, taraftarlarına umut verdi. “Bizi desteklemeye devam etsinler. Bu sezon daha çok yol kat edeceğiz ve hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız,” dedi.

Son olarak, derbi atmosferinin ve rakip takımın kalitesinin her zaman yüksek olduğunu vurgulayan teknik direktör, gelecek maçlar için daha fazla odaklanacaklarını ve takım ruhunu güçlendireceklerini belirtti. Van Bronckhorst'un bu açıklamaları, Beşiktaş camiasında gelecek için bir motivasyon kaynağı oluşturdu.