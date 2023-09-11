Girişimsel nöroradyoloji, girişimsel radyolojinin bir alt grubu olarak da incelenebilir. Beyin damarlarının hastalıklarının ve boyundaki damarların bazı hastalıklarının tedavisiyle uğraşan bir disiplindir. Beyin damarlarında halk arasında baloncuklar diye söylenen anevrizmalar meydana gelebilir. Daha seyrek görülmekle birlikte damar yumakları, atardamar toplardamarlar arasındaki bağlantılar, gerek beyin damarlarının gerekse boyun damarlarının darlıkları ve tıkanıklıkları bu disiplinin alt konularını oluşturur. Bu hastalıklarda kasıktan damarın içine girerek, bazı özel teller ve kateterler ilgili bölgeye beyin damarlarının içine ulaşılır. Bazı özel malzemelerle kafatası hiç açılmadan veya boyun cerrahi olarak açılmadan bu hastalıkların tedavisi gerçekleştirilebilir.