6 yaşındaki Kerem Çelik inşaatın havuzunda ölü bulundu. Su dolu havuzun tabanında hareketsiz bir şekilde bulunan Kerem'i görenler hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, Kerem'i havuzdan çıkardılar ancak ne yazık ki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Kerem, Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu olarak teşhis edildi.

Olayın ardından yapılan inceleme sonucunda Kerem'in cansız bedeni morga kaldırıldı. İnşaatın sahibi olan Metin P. ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu acı olayla ilgili olarak soruşturma halen devam ediyor.