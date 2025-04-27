Operasyonlar kapsamında 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 433 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın resmi sosyal medya hesabından verdiği bilgilere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yürütülen mali takip sonucunda, şüphelilerin göçmen kaçakçılığı faaliyetleriyle elde ettikleri 214 milyon 535 bin TL değerindeki suç gelirinin banka ve kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle, Ağrı ve Muğla İl Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, suça karıştığı değerlendirilen 2 otobüs ve 2 araç ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.