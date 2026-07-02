Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Khadamat Khan Younis takımının kalecisi olan Al-Ashqar’ın, İsrail güçlerinin ateşi sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Şili futbol ligi ekiplerinden Club Deportivo Palestino da Al-Ashqar’ın ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Filistinli kalecinin ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, adalet ve barış çağrısı yapıldı.

Al-Ashqar’ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği ve baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.