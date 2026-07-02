Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, tıbbi bitki çaylarının üretiminden ruhsatlandırılmasına ve satışına kadar tüm süreçler Sağlık Bakanlığı denetimine alındı.

Yeni düzenlemeye göre, tıbbi bitki çayları yalnızca eczanelerde vatandaşlara sunulacak. Ürünler, Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknik açıdan incelenecek, uygun bulunan ürünlere ruhsat verilecek.

Ruhsatlandırılan her tıbbi bitki çayı karekod sistemiyle Ürün Takip Sistemi’ne kaydedilecek. Böylece ürünlerin üretim veya ithalat aşamasından eczane raflarına kadar tüm hareketleri kutu bazında anlık olarak izlenebilecek.

Düzenlemeyle birlikte tıbbi bitki çayları ile market, aktar ve benzeri yerlerde satılan gıda amaçlı bitki ve meyve çayları da birbirinden ayrıldı. Gıda amaçlı bitki çaylarının satışı mevcut şekilde devam edecek. Ancak tedaviye destek amacı taşıyan, dozu, hazırlama şekli ve kullanım uyarıları belirlenen ruhsatlı tıbbi bitki çayları sadece eczanelerden temin edilebilecek.

Yönetmelik kapsamında ürünlerin ambalaj ve kullanma talimatlarında da standart uygulamaya geçilecek. Ürün içeriğinde yer alan bitkilerin Türkçe ve Latince bilimsel isimleri ile miktar bilgileri ambalaj üzerinde yer alacak.

Tıbbi bitki çayı üretimi ve ruhsat başvurularında ise yetkinlik şartı aranacak. Ürünlerin kalite, güvenlilik ve etkililiğine ilişkin raporların, ilgili alanlarda eğitim almış ve uzmanlığı bulunan kişiler tarafından hazırlanması zorunlu olacak.