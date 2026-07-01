Olay, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, bölgede şüpheli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdiği sırada yaya olarak yürüyen Oktay C. (34)'yi durdurmak istedi.

Polis ekiplerini gören Oktay C., koşarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, hırsızlık suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere karakola götürüldü.