Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait bir madende bugün bir göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Göçükten yaralı kurtarılan maden işçilerinden 39 yaşındaki Ersin Aydın, "Oradan kurtulmak gerçekten mucize. Orada bir boşluk vardı, o boşluk olmasaydı muhtemelen şimdi rahmetli olmuştum" dedi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli'de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte yaralanan 7 işçinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

"BİR ANDA OCAK ÇÖKTÜ"

Göçükten yaralı kurtarılan maden işçilerinden 49 yaşındaki Rıfat Öztürk ve 39 yaşındaki Ersin Aydın, tedavi gördükleri Zonguldak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde göçük esnasında yaşadıklarını anlattı.

Rıfat Öztürk, riskli bir meslekte çalıştıklarını söyledi. Bu tür üzücü olayların madencilikte yaşanabileceğini belirten Öztürk, şunları kaydetti.

"Bunlar madencilikte olağan şeyler. Göçüğün o esnada nasıl olduğunu biz de anlamadık. Bir anda ocak çöktü, 4-5 arkadaş vardık orada. Göçük altında kaldık. Arkadaşımızı kaybettik; bütün maden ocağı camiamıza geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Ben 23 yıllık madenciyim. Bu işin ustası, uzmanı olduğumuzu düşünüyorduk ama madencilikte bu tür şeyler oluyor bazen, önüne geçilmiyor kazaların."

"ORADAN KURTULMAK GERÇEKTEN MUCİZE"

Ersin Aydın ise göçük esnasında ne olduğunu anlamadıklarını dile getirerek, "Bir anda ağaç parçaları üstümüze geldi. Oradan kurtulmak gerçekten mucize. Orada bir boşluk vardı, o boşluk olmasaydı muhtemelen şimdi rahmetli olmuştum. Orada 4 kişiydik. Çok üzüntülüyüz bir arkadaşımızı kaybettik." diye konuştu.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziyede bulundu. Hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayda 4 işçinin göçük altında kalarak, 3 kişinin yaşanan panik sırasında yaralandığını bildirdi.

'İHMAL OLUP OLMADIĞI İNCELENİYOR'

Vali Hacıbektaşoğlu, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"4 işçimiz göçük altında kaldı. 3 işçi de maden bölgesinde yaralandı. Ramazan Yıldırım kardeşimiz maalesef kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Diğer göçük altında kalan 3 kardeşimizin durumları iyi hastanelere ulaştı. İlk müdahaleleri yapıldı. Diğer kardeşimizin de şuuru açık. 1 yaralı da Zonguldak’ta onun da durumu iyi. Göçük bölgesi dışında yaralanan 3 arkadaşımız var. Onlar zaten kendi imkanlarıyla o panikle parmağında kırık olan var. Başında kaşında yarık olan var. Hastanede ayakta tedavileri yapıldı. 4 kişi göçük altında kalarak, diğer 3 kişi de panikle yaralandılar. Şu anda kurtarma çalışmaları tamamlandı. Tahlisiye ekipleri, vardiyada çalışan işçilerimizi tahliye etti. Şu anda olayın neden olduğuyla alakalı herhangi bir ihmal olup olmadığı inceleniyor. Savcı soruşturmasını yapacak. Başımız sağolsun. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin Allah sabırlar versin. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun.”