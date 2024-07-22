Etiyopya'nın Gofa bölgesinde yaşanan toprak kayması, en az 55 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Güney Etiyopya'da bulunan Gofa'da şiddetli yağışlar nedeniyle sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması büyük yıkıma yol açtı. Gofa Bölgesi İletişim İşleri Departmanı, ölü sayısının artabileceği konusunda uyarıda bulunarak arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

2018 yılında da Gofa'da bir hafta arayla meydana gelen iki ayrı toprak kaymasında en az 32 kişi hayatını kaybetmişti.