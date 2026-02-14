62'nci Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye için önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Konferansa katılan Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan eş-Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

MAZLUM ABDİ DE MASADA

Şeybani'nin yanında ise terör örgütü SDG Yöneticisi Mazlum Abdi hazır bulundu.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Barrack, yaptığı paylaşımında "Bir resim bin kelimeye bedeldir. Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise görüşmede yerel ve bölgesel düzeydeki gelişmelerin ele alındığı, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün vurgulandığı belirtildi.

ABD'nin "Suriye hükümetine, Suriye Demokratik Güçleri ile yakın zamanda imzalanan entegrasyon anlaşmasına ve Suriye devletinin DEAŞ ile mücadele çabalarına desteğini teyit ettiği" aktarıldı. Görüşmede, Suriye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilerek, ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusunun da değerlendirildiği aktarıldı.