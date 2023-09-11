Bu güzel bir soru, zaten estetik ameliyat diye gelince insanların genel anlayışı şu; hiçbir şeye bakılmıyor, büyütülecekse büyütülüyor, küçültülecekse küçültülüyor gibi bir yaklaşım var zannediliyor. Hayır, böyle bir yaklaşım yoktur. Çünkü hasta cerraha estetik amaçlı gelse, yapılması gereken memenin bir organ olarak sağlığını düşünerek yola çıkıp planlama yapmak, önce hasta bunu tespit etmese bile cerrah muayene ile bunu algılamışsa zaten ona göre bir algoritma içinde yola çıkıyor. Hem küçültmede hem de büyütmede bir düşünce silsilesi vardır.

Hastanın memesiyle ilgili yani kansere yönelik olarak taramaları var mı? Memesinde bizi yanıltacak veya sorun çıkaracak bir kitlesi var mı? Zaten bunlara bakılıyor. Eğer kist varsa bütün meme ameliyatlarından önce yapılacak şey, memenin sağlığının kontrolü için mamografi, ultrasonografi gibi memeye yönelik taramaların yapılması gerekiyor. Bu taramalardan alınan sonuçlara göre gidilmesi gereken yol bellidir. Bu kist tehlikeli mi? Biyopsi yapılması gerekiyor mu? Takibi nasıl olacak? Gibi soruların cevaplarını önceden düşünüp, bu takipler sırasında yanıltacak, yapacağımız ameliyatta bir sorun çıkaracak gibiyse gerekirse ameliyatı erteleyip önce bu sorunun çözümüne gidiliyor. Yani bu bir kist mi? Biyopsi gerekiyor mu? Bunun adının konulması gerekir. Siz direkt olarak onu yok sayıp da bir işlem yaparsanız o kitle veya kist problem çıkarırsa tabiri mümkün değildir. Zaten böyle bir ameliyatın planlamasının öncesinde bunların garantiye alınması gerekiyor. İlke olarak selim yapıda zarar vermeyen bir kistin olması, meme büyütme veya meme küçültme ameliyatını engelleyen şeyler değildir. Küçültmeyi zaten hiç engellemiyor zaten orada doku çıkarıyoruz. Onu da örnekleme şansımız oluyor.