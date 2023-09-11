Göğüs büyütme operasyonları günümüzde en sık ve güncel olarak yine meme protezleriyle yapılmaktadır. Protezin konma yeri ya memenin dokusunun altı ya da memenin dokusunun altında bulunan kasın altıdır. Bir takım üreticiler tarafından üretilen silikon meme protezlerinin girebileceği kadar bir kesiden girerek uygun bir bölgeye yerleştiriyoruz. Bu kesi nerede olmaktadır? En sıklıkla meme altı kıvrımında ya da meme ucundan yapılan 4-5 santimetrelik bir kesi ile bu protezler yerleştirilebilir. Koltuk altından yapılan bir kesi ile de meme protezi konulabilir. Dünyadaki cerrahların tercihi daha ağırlıklı olarak meme altı kıvrımı ve meme ucundan yapılan kesiler şeklindedir.

Kişinin ihtiyacına, vücudunun yapısına göre değişik büyüklüklerde ve şekillerde protezler yerleştirebilmekteyiz. Hastanın durumuna göre değişebilmektedir. Meme büyütme için son zamanlarda diğer uygulanan yöntemlerden birisi de yağ enjeksiyonlarıdır. Ancak bunun için vücudun başka bir bölgesinden önemli ölçüde yağ almak gerekmektedir. Özellikle meme büyütme amacıyla başvuran hastaların pek çoğunda büyük miktarda yağın alınmasına imkan vermemektedir. Bu kişiler genellikle zayıf yapıda genç hanımlar olmaktadır. Ayrıca meme büyütmek için kullanılan yağ transferleri ile belli ölçüde büyüklük sağlayabilmekteyiz. Yeteri kadar büyütme elde edilemeyebilir. Konulan yağların önemli bir kısmı eriyebilir, kaybolabilir. Bu nedenle yağ transferleri ancak silikon istemeyen kişilerde, minör ölçüde büyütme arzu eden ve vücudunun başka bölgelerinde yağlanma olan kişilerde tercih edebildiğimiz bir yöntemdir.