Göğüs dikleştirme operasyonu sonrasında genellikle emzirmede sorun yaşanmaz. Günümüz tekniklerinde meme bezlerine biz koruyucu işlemler yapıyoruz. Ancak meme küçültme de yapılıyorsa memenin bir miktar emzirme fonksiyonunda kayıp meydana gelebilir. Uygulanan cerrahi tekniğe de bağlıdır. Genellikle çok iri memelerde %25-%30 civarında kayıp ortaya çıkabilmektedir. Meme dokusunun kendisinden doku çıkarmadığımız meme dikleştirme operasyonlarında hiçbir fonksiyonel kayıp meydana gelmemektedir. Kişi normal şekilde emzirmesini bundan sonraki doğumlarından sonra yapabilmektedir.