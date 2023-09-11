Bursa'da ikamet eden Sibel Kahraman, eski sevgilisi tarafından vahşice darp edildi. Kahraman, aldığı sağlık raporu ile eski sevgilisi İ.Ş.'nin ölüm tehditleri savurduğunu iddia ediyor.

Hikaye şöyle ilerliyor: 9 yıl önce Bursa'da tanıştığı erkek arkadaşının sözlü tacizlerine tahammül edemeyen Sibel Kahraman (33), bir yıl önce onunla iletişim kurmama kararı aldı. Ancak İ.Ş. (49) bu kararı kabullenmeyerek Kahraman'ı sürekli telefonla rahatsız etti. Telefon numarasını değiştiren Kahraman, İ.Ş.'den kurtulamadı. İ.Ş., Kahraman'ın çalıştığı iş yerine kadar gelerek tacizlerine ve hakaretlerine devam etti. Kahraman, yeni bir telefon numarası aldıktan sonra bile İ.Ş.'den ölüm tehditleri almaya başladığını belirtiyor. Kadın, birçok kez polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Son yaşadığı korkunç olayda yüzü tanınmayacak duruma gelen Kahraman, hayatının tehlikede olduğunu düşünerek İ.Ş.'nin tutuklanması için darp raporu alıp yeniden şikayetçi oldu. İ.Ş. ile 2014 yılında tanıştığını ve son bir yılda sürekli taciz, hakaret ve şiddete maruz kaldığını açıklayan Kahraman, "Ben onunla görüşmek istemediğimden beri iş yerimin ve evimin çevresinde dolaşıp duruyordu. Nerede olduğumu araştırıp beni takip ediyordu. İki kez ondan şikayetçi oldum, ama maalesef hiçbir sonuç alamadım. Sürekli cinsel içerikli mesajlar atıyor ve tehdit ediyordu. Son yaşadığımız olayda, arkadaşlarımla birlikte oturuyorduk. Beni zorla dışarı çıkarmaya çalıştı ve dışarıda beni darp etti. Beni ve arkadaşlarımı öldürmekle tehdit etti. Sürekli olarak 'senin yüzünden infazımı yapacağım' diye tehditler savuruyor. Ölümden korkuyorum ve bu kişinin tutuklanmasını istiyorum. Daha fazla ne bekleniyor" dedi.

Eski erkek arkadaşı tarafından darp edilen Kahraman'ın avukatı Semih Altın, "Müvekkilim sürekli olarak taciz ediliyor, cinsel içerikli mesajlar alıyor. Müvekkilim bu mesajlara yanıt vermezse, tacizler daha da artıyor ve fiziksel şiddete dönüşüyor. Bu tür kişilerin serbest dolaşmasına izin verilmemeli ve tutuklanmalıdır. Çünkü bu tür olaylar kadın cinayetlerine yol açmaktadır. Cezalar daha caydırıcı olmalıdır. Eğer bu şahıs tutuklanmazsa, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bugün hastaneden aldığımız raporu Cumhuriyet başsavcılığına sunacağız ve sanığın tutuklanmasını talep edeceğiz" şeklinde konuştu.