Göğüs ameliyatlarına baktığımız zaman birtakım ölçümler bize kişinin göğsünün kendi bedenine göre büyük olup olmadığını vermektedir. Göğüs büyüklüğü sadece estetik amaçlı kadınlara yorgunluk veya zorluk getirmemekte, aynı zamanda fonksiyon olarak da sıkıntılar sağlamaktadır. Fonksiyonel olarak büyük göğüsleri olan kadınlarda boyun ağrısı, sırt ağrısı, göğüs altında birtakım pişiklerin olması, sütyenin omuzlarda yarattığı izler ve tüm bunların devamında kimi zaman bel ve boyun fıtığına kadar gidebilecek birtakım sıkıntılar karşımıza çıkabilmektedir. Eğer bunlar söz konusu ise veya bu doğrultuda bir ilerleme varsa bu takdirde bu kişiler göğüs küçültme ameliyatı için uygun adaylar olarak karşımıza çıkmaktadır.