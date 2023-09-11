Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü, Kültür Akademisi çatısı altında başlatılan "Barış Abi Hatırasıyla 7’den 77’ye Adam Olacak Çocuk ve Barış Manço Şarkıları" projesinin yaz konserleri, büyük bir coşkuyla Hüdavendigar Kent Parkı'nda sona erdi.

Karacabey Yeniköy, Gemlik, Kumla, Mudanya, Güzelyalı, Hasanağa Kızılcıklı Mahallesi ve Hüdavendigar Kent Parkı gibi farklı mekanlarda gerçekleştirilen etkinliklerde, Gençleşen Türküler Proje Topluluğu'na ait ses ve saz sanatçıları, Barış Manço'nun çağdaş şarkılarına yorumlarıyla büyüledi. Hal Hal, Dağlar Dağlar, İşte Deve İşte Hendek ve Arkadaşım Eşek gibi Barış Manço şarkılarını büyük bir başarıyla seslendirdiler.

Bu etkinliklere anne, baba ve dedeleriyle bir araya gelen üç kuşak, miniklerin Barış Manço'nun unutulmaz yarışması "Adam Olacak Çocuk" yarışmasına katılımlarıyla adeta mest oldular. Minikler, seyircilerden tam puan ve bol alkış alarak izleyenleri gülme krizine soktular ve aynı zamanda Barış Manço'nun efsane şarkılarına da eşlik etmekten geri kalmadılar.