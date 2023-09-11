Göğüs sarkması oldukça yaygın bir sorundur ve yaşlanmanın doğal bir sonucudur. Bu durumun tıbbi terimi göğsün 'Ptosis' olup, nedenleri hala açıkça tanımlanmamış veya anlaşılamamıştır.Ptozun şiddeti, memenin alt kısmının göğüs duvarına yapıştırıldığı nokta olan meme başı kırışıklığına bağlı olarak göğsün konumuna göre değerlendirilir.

Göğüs Sarkmasının Önlenmesi:Kalıtım faktörleri ve yaşlanma gibi göğüslerin sarkmasının nedenlerinden bazıları kontrolümüzde olmayabilir, ancak sigarayı bırakmak ve aşırı kilo vermek gibi diğer faktörleri kontrolümüz altında tutabilmekteyiz. Göğüs sarkmasını önlemek için yapmanız gereken ilk şey, sigara içmekten vazgeçmek ve yoğun duman altında olan ortamlardan mümkğn oldukça uzak kalmaktır. Eğer kilolu iseniz, düzenli egzersiz ile birlikte düşük kalorili bir diyet içeren sağlıklı bir kilo verme planına geçin. Çalışırken veya koşarken büyük göğüslerin sınırsız hareketi, uzun bir süre boyunca sarkmaya katkıda bulunabilir.

Göğüs Sarkmasını Önleme Egzersizleri:Bir kadının göğüsleri kas dokusu içermezler ve yumuşak bez dokusundan oluşurlar. Bu, tonlanmış ve sağlam göğüslerin olması için göğüslerin altındaki kasların güçlendirilmesi gerektiği anlamına gelir. Pektoralis büyük kas ve pektoralis minör kas göğüslerin altında ve arkasında yatar, bu nedenle bu kasları içeren herhangi bir egzersiz göğüs sarkmasını önlemede sizlere ciddi derecede yardımcı olacaktır.Aşağıda bazı egzersizler vardır.

Şınav Çekilmesi

Bench Press

Pec Fly

Barfiks

Göğüs sıkıştırma

Göğüs Sarkması Nedenleri:Göğüs sarkmasının gelişimini ve derecesini etkileyen çeşitli faktörler vardır.