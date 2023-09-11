Göğüs sarkması oldukça yaygın bir sorundur ve yaşlanmanın doğal bir sonucudur. Bu durumun tıbbi terimi göğsün 'Ptosis' olup, nedenleri hala açıkça tanımlanmamış veya anlaşılamamıştır.Ptozun şiddeti, memenin alt kısmının göğüs duvarına yapıştırıldığı nokta olan meme başı kırışıklığına bağlı olarak göğsün konumuna göre değerlendirilir.
Göğüs Sarkmasının Önlenmesi:Kalıtım faktörleri ve yaşlanma gibi göğüslerin sarkmasının nedenlerinden bazıları kontrolümüzde olmayabilir, ancak sigarayı bırakmak ve aşırı kilo vermek gibi diğer faktörleri kontrolümüz altında tutabilmekteyiz. Göğüs sarkmasını önlemek için yapmanız gereken ilk şey, sigara içmekten vazgeçmek ve yoğun duman altında olan ortamlardan mümkğn oldukça uzak kalmaktır. Eğer kilolu iseniz, düzenli egzersiz ile birlikte düşük kalorili bir diyet içeren sağlıklı bir kilo verme planına geçin. Çalışırken veya koşarken büyük göğüslerin sınırsız hareketi, uzun bir süre boyunca sarkmaya katkıda bulunabilir.
Göğüs Sarkmasını Önleme Egzersizleri:Bir kadının göğüsleri kas dokusu içermezler ve yumuşak bez dokusundan oluşurlar. Bu, tonlanmış ve sağlam göğüslerin olması için göğüslerin altındaki kasların güçlendirilmesi gerektiği anlamına gelir. Pektoralis büyük kas ve pektoralis minör kas göğüslerin altında ve arkasında yatar, bu nedenle bu kasları içeren herhangi bir egzersiz göğüs sarkmasını önlemede sizlere ciddi derecede yardımcı olacaktır.Aşağıda bazı egzersizler vardır.
- Şınav Çekilmesi
- Bench Press
- Pec Fly
- Barfiks
- Göğüs sıkıştırma
Göğüs Sarkması Nedenleri:Göğüs sarkmasının gelişimini ve derecesini etkileyen çeşitli faktörler vardır.
- Sigara:Şaşırtıcı bir şekilde, en önemli faktörlerden biri sigara içmektir. Elastikiyetinden sorumlu olan derimizde elastin adı verilen bir protein vardır; sigara içmek bu proteini parçalayıp cildin esnekliğini azaltır ve bu da cildin sarkmasına neden olur.
- Gebelik Durumu:Gebelik, göğüslerin sarkmasının bir başka nedeni olup, etkileri birden fazla hamilelik sonrasında daha belirgindir. Yerçekiminin göğüsler üzerinde bir etkisi olacağı şaşırtıcı değildir ve bu daha büyük göğüslü kadınlarda en belirgin nedenlerin başında gelmektedir.
- Kilo:Kilo alma ve kilo kaybı, göğüs sarkmasında önemli bir faktördür. Bu nedenlere ek olarak, kalıtım, bir bireyin cildinin elastikiyetini belirlediği için etkileyen bir faktördür.
- Genetik: Tıpkı genleriniz ağız sağlığınız, saç renginiz ve vücut ağırlığınızı etkileyebileceği gibi, göğüslerinizin şeklini ve boyutunu, aynı zamanda bağ dokularınızın dayanıklılığını da etkileyebilir.
- Hamilelik Durumu: Her gebelik sırasında ve sonrasında bir kadının göğüs değişiklikleri (deri germe, göğüs şişmesi ve süt bezlerinin genişlemesine ve daralmasına bağlı daralma gibi) yaşaması normaldir.
- Güneşe maruz kalma: Hepimizin sahilde ailemiz ve arkadaşlarımızla birlikte dışarıda dolaşmayı sevdiğimiz kadarıyla, güneşin ultraviyole (UV) ışığına çok fazla maruz kalmanın bizim için sağlıksız olduğunu da unutmamalıyız. Sadece şiddetli sağlık sorunlarına (örneğin erken yaşlanma ve cilt kanseri) neden olmakla kalmaz aynı zamanda göğüs sarkmalarına da katkıda bulunabilir.
- Doğru destek olmadan egzersiz yapma: Fiziksel bir egzersiz sırasında (göğüsleriniz çalışmaya devam etmenizi sağlar) göğüsleriniz sola ve sağa ve ileri ve geri hareket eder. Bu hareketi sınırlamak için uygun desteğe sahip değilseniz, destekleyen dokulara ve bağlara zarar verebilir ve doğal olarak göğüs sarkması problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz.