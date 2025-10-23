Gökçeada ilçesinde, gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada’ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler, tarım arazileri, iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor. Gökçeada’da yaşanan sel nedeniyle oluşan tahribat dron ile görüntülendi.

"Bölgede hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor"

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gökçeada’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede 150 mm’ye ulaşarak ilçe genelinde sele ve heyelana neden oldu. Yoğun yağışın ardından sabah saatlerinde bazı bölgelerde yollar kapanırken, kamu kurum ve kuruluşları hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etti. 23 Ekim 2025 günü saat 06.30 sıralarında Gökçeada-Tepeköy kara yolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kara yolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yol kısa sürede ulaşıma açıldı. Zeytinliköy’de köy içi yollar zarar görürken, İlçe Özel İdare ekipleri bölgede su tahliye ve yol düzeltme çalışmalarını sürdürdü. Kaleköy mevkiinde, dere yatağında meydana gelen taşkın sonucunda tarım arazileri ve kıyı bölgesinde geniş çaplı su birikintileri oluştu. Yeni Bademli köyünde tarım alanlarını etkileyen sel, Gökçeada Havalimanı çevresindeki altyapıda da hasara yol açtı. Havalimanı bölgesinde yapılan hızlı müdahale sayesinde altyapıdaki tahribat kısa sürede giderildi. Zeytinliköy’de yoğun sel ve çamur akıntısı nedeniyle bazı iş yerleri zarar görürken, İlçe Özel İdare ekipleri bölgeyi tamamen temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açtı. İlçe jandarma, belediye, kara yolları ve Mahalli İdare ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sel ve heyelanın olumsuz etkileri kısa sürede kontrol altına alındı. Kaymakamımız Osman Acar, sabahın erken saatlerinden itibaren sahada incelemelerde bulunarak ekiplerle birlikte çalışmaları yerinde takip etti. Heyelanın yaşandığı bölgelerde durumu bizzat koordine eden Kaymakam Acar, tüm kurumların iş birliğiyle hızlı bir müdahale gerçekleştirilmesini sağladı. Vatandaşların can ve mal kaybı yaşamadığı olay sonrası, Gökçeada Kaymakamlığı koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları teyakkuz haline geçirilerek bölgede hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor."

"Gökçeada kısa sürede normale dönecektir"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gökçeada’da yaşanan afet için geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Gökçeada’mızda dün gece etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin tüm kurumları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hızlı ve uyum içinde sahaya inerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Şehir merkezinde, köylerimizde ve kara yollarında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için Gökçeada Kaymakamlığı, İlçe Özel İdaresi, Gökçeada Belediyesi, Karayolları Şefliği, Orman İşletme Şefliği, UEDAŞ ve ilgili kamu kurumlarımızın personeli seferber olmuş durumda. Yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde kapanan yollar kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Kaymakamımız Osman Acar’ın öncülüğünde yürütülen hasar tespit ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Devletimizin güçlü iradesi ve hemşehrilerimizin dayanışmasıyla Gökçeada kısa sürede normale dönecektir" diye konuştu.