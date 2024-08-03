Komedyen Gökhan Ünver, 27-28 Ağustos ile 1-17 Eylül tarihlerinde İstanbul’da mizah severlerle buluşacak.
Komedyen Gökhan Ünver, mizah severlerle sahnede buluşmaya devam ediyor. Sosyal medya, kültür çatışmaları, evliliğin zor yanları, ebeveynlik gibi esprilerini sahneye taşıyan Ünver’in performanslarının biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Sosyal medyada çektiği esprili videolarla tanınan komedyen Gökhan Ünver; 27 Ağustos’ta Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro’da, 28 Ağustos’ta Biletinial Torium Sahne’de, 1 Eylül’de Kartal Sanat, 17 Eylül’de Maltepe Dragos Sahne’de İstanbulluların karşısında olacak.
Kaynak: iha