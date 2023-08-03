“Tercihlerinizi sıralamadan, memnuniyet sıralamalarına bakın” “Tercihlerinizi sıralamadan, memnuniyet sıralamalarına bakın”

Gölcük Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) en doğru tercihi yapmak için karar vermeye çalışan üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı verecek.KOCAELİ (İGFA) -  Gölcük Belediyesi; geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da heyecanlı ve kritik tercih sürecine girmeye hazırlanan üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Gölcük Belediyesi; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi toplantı salonunda hazırlıklarını sürdürdüğü Tercih Danışmanlık Merkezi ile öğrencilerin tercih kılavuzu olacak. Merkezde görevlendirilen uzman öğretmenler; 3-8 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri için yardımcı olacak.

Üniversite adaylarına bilinçli ve doğru bir şekilde tercih yapmalarına destek olacak Tercih Danışmanlık Merkezi; 3-8 Ağustos tarihleri arasında (cumartesi ve pazar günleri dahil) tarihlerinde, saat: 09.00–12.00, 13.00–15.00 saatlerinde hizmet verecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilere yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi. 