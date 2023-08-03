Gölcük Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) en doğru tercihi yapmak için karar vermeye çalışan üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı verecek.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da heyecanlı ve kritik tercih sürecine girmeye hazırlanan üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Gölcük Belediyesi; Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi toplantı salonunda hazırlıklarını sürdürdüğü Tercih Danışmanlık Merkezi ile öğrencilerin tercih kılavuzu olacak. Merkezde görevlendirilen uzman öğretmenler; 3-8 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri için yardımcı olacak.

Üniversite adaylarına bilinçli ve doğru bir şekilde tercih yapmalarına destek olacak Tercih Danışmanlık Merkezi; 3-8 Ağustos tarihleri arasında (cumartesi ve pazar günleri dahil) tarihlerinde, saat: 09.00–12.00, 13.00–15.00 saatlerinde hizmet verecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilere yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.