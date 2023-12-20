Abant Gölüne alternatif olan Gölcük Tabiat Parkı yenilik arayanlar için harika bir rota.Bir hafta sonu sabah erkenden çıkıp Bolu’ya gitmek hiç de zor değil. Bolu şehir merkezinde yer alan ve yeniden düzenlenip, restore edilmeye başlanan tarihi yapıları gezmek, çarşıda yoğurtla sunulan sıcacık lezzetli gözlemelerinden yemek, köylü teyzelerin çeşit çeşit otlar getirdiği semt pazarlarını keşfe çıkmak. Bolu’ya kadar gelip buraları da gördükten sonra Gölcük Tabiat Parkı’na uğramadan buradan ayrılmamalısınız. Ortalama 1200 m yüksekliğindeki Gölcük Tabiat Parkı, Bolu il merkezine sadece 13 km uzaklıkta bulunuyor.

Gölcük Tabiat Parkı’nın batısında Aladağlar ve Karasu, güneyinde ise Seben İlçesi var. Seben tarafındaki dağlar ise, Köroğlu’nun Bolu Beyi’ne selam gönderdiği Köroğlu dağları. Buraya geldiğinizde şehrin yoğun yaşamından arınıp,oksijen dolu havası, eşsiz bitki örtüsü ve şifalı suları ile görüntü kirliğinden uzak, doğa ile baş başa kalabileceğiniz muhteşem bir yer. Kimsenin hakkında çok fazla bilgisi olmadığı bu yer daha çok günü birlik tur yapan kişileri ağırlamaktadır.Ancak tatile çıkacakların bir çoğu bu yer hakkında bilgileri olsa eminim Abant Gölü yerine burayı seçeceklerdir. Gelin bu göl hakkında daha fazla bilgi öğrenelim.

Gölcük Tabiat Parkı Etkinlikler

Doğal güzellikleri ve manzarası ile sizleri büyüleyecek olan Gölcük Tabiat Parkı üzerinde yapabileceğiniz bir çok etkinlik bulunmaktadır.Gelin bu etkinliklere yakından bakıp inceleyelim.

Mangal ve Piknik

Mangal ateşi yapmak için göl kenarında bir çok alan bulunmaktadır.Bu alanlarda aynı zamanda piknik masaları da bulunmaktadır. Ailecek piknik yapıp hoş vakitler geçirebilirsiniz. Buraya gelirken mangal malzemelerini merkezden almayı unutmayın.Çünkü burada malzeme satan yerler bulunmamaktadır.

Doğa Yürüyüşü

Gölcük Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü yaparak tertemiz havayı içinize çekin ve ciğerlerinizi oksijen ile doldurun. Şehrin stresi, işin yoğunluğu, trafik çilesi ne var ne yok hepsi arkanızda kalsın. Gözlerinizi kapatın ve derin nefes alarak, gölün su sesini dinleyerek sakinleşin. Etrafınızdaki kuş seslerini dinleyerek rahatlayın ve gevşeyin. İnanın burada geçirdiğiniz bir gün 1 hafta iş yerinde mutlu olmanızı sağlayacaktır.

Yürüyüş parkurundan da bahsedecek olursak kısa ,orta ve uzun sayılabilecek 3 tane farklı seviyelerde parkur bulunmaktadır. Uzunlukları 8-10-14 kilometre olarak hesaplanmış. Bu parkurların genel ismi de Gölcük Üç göl Yürüyüş Parkuru olarak geçmektedir.Bu parkurlarda yürüyerek çok rahatlayacaksınız.

Bisiklet Sürmek

Tabiat parkı çevresinde bir çok bisiklet kiralama yeri bulunmaktadır.Kiralama ücretleri 10-20 TL arasında olan bisikletleri kiralayarak manzara eşliğinde pedal çevirmek çok ayrı bir deneyim olacaktır.Huzur ve sessizliğin hakim olduğu bu yerde harika bir bisiklet turu yapabilirsiniz.

Kamp Yapmak

Gölcük Tabiat Parkı sınırları için kamp yapmak istiyorsanız yetkililerden izin almanız gerekmektedir. Kamp için sonbahar ya da ilkbahar aylarını tercih edebilirsiniz. Çünkü kışın hava şartları oldukça sert olduğu için park kamp için pek fazla elverişli olmuyor.Burada kamp yaparak doğa ile iç içe olabilirsiniz.

Gölcük Göl Turu

Gölün çevresinde gezen golf arabalarını gördüğünüzde şaşıracaksınız ancak bu arabaları kiralayarak göl turu etrafında gezebilirsiniz. Kiralama bedelleri kişi başı 25 TL. Bunun haricinde elektrikli bisikletler de mevcut ve fiyatları 1 turu için 10 TL‘dir.

Fotoğrafçılık

Fotoğrafçılık ile uğraşıyorsanız burası sizler için harika bir yerdir.Her mevsimde farklı bir güzelliğe bürünen Tabiat Parkı rengarenk uyumu ile sizi de büyüleyecek bu yerde bir çok fotoğraf çekmek isteyeceksiniz.Şimdi den bol like’lar.

Gölcük Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Bolu ilinin Mesciler Köyünde yer alan Gölcük Tabiat Parkı, merkeze 17 kilometre uzaklıktadır. Özel aracınız ile gidecekseniz Bolu merkeze geldikten sonra Gölcük veya Termal veya Seben tabelalarını takip edin. Gölcük yolu biraz kafanızı karıştırabilir,tabelalar eksik ve yanlış yerleri gösterir, genelde Seben tabelalarını takip etmeniz iyi olur. Tarlaların ve bahçelerin arasından geçerek gideceksiniz ama Bolu’da zaten her yer bahçe veya bahçe kadar yeşil. E-5 yolundan içeri girince 2 tane büyük geniş kavşak geçeceksiniz. Tabelaları takip ederek kolayca gidebilirsiniz.

Toplu Taşıma ile gidecekseniz Bolu merkeze Şehir Hatları ile geldikten sonra, Seben ve Kıbrıscık ilçe minibüsleri kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Gölcük Tabiat Parkı Giriş Ücretleri 2019

Bolu’nun eşsiz doğal güzelliklerinden, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dört mevsim uğradıkları yer olan Gölcük Tabiat Parkının giriş ücretleri bulunmaktadır.Bu ücretler aşağıdaki tabloda belirttiğim gibidir.

Öğrenci 2,5 TL Yaya 5 TL Bisiklet 5 TL Motosiklet 10 TL Otomobil 15 TL Küçük Minibüs 75 TL Büyük Minibüs 120 TL

Gölcük Tabiat Parkı Konaklama

Tabiat Parkı içerisinde ne yazık ki konaklama tesisleri bulunmuyor.Ancak yakın çevrelerde bir otel ve pansiyon mevcut. Bolu yerine daha yakında tercih edebileceğiniz, farklı bütçelere yönelik bir kaç tesis var.Sizler için en iyi yorum ve puan alanlarını listeledim. Buradan istediğiniz oteli seçerek konaklayabilirsiniz.