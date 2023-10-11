Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin alt kısmında inşasına başlanan Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA)- Gölcük Yüzbaşılar’da yapılması planlanan ve bir süre önce ihale süreci tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi’nin inşa çalışmaları başladı.

İhaleyi kazanan firma, yer tesliminin yapılması sonrasında imalata başladı. İnşaat alanına giderek incelemelerde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Sezer, inşasına başlanılan Aile Sağlık Merkezi’nin Yüzbaşılar Mahallesi ve ilçeye hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

ASM 365 GÜNDE TAMAMLANACAK

Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi; girişi Amiral Kayacan Caddesi tarafında olan ve inşaatı devam eden Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin alt kısmında yer alıyor. 365 gün içinde tamamlanması planlanan Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi'nin, bodrum, zemin ve 1. kattan oluşacak ve zeminde 657,89 m2, toplamda 2.108 m2 kapalı alana sahip olacak ve 9 doktorla hizmet verecek.

İkmal inşaatının hızla sürdüğü Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin de bu sene sonunda tamamlanması planlanıyor. 256 deprem izolatörü ile depreme dayanıklı olarak inşa edilen Gölcük Devlet Hastanesi’nde; 272 yatak, 9 ameliyathane, 62 poliklinik yer alacak.