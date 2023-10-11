Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Dijital Türkiye/ Bürokrasinin Azaltılması 2023 Yılı 2'inci Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda bürokrasinin azaltılması ve e-Devlet çalışmalarının, milli yapay zeka stratejisi ve siber güvenlik kümelenmesi gibi adımlarla 'Dijitalin Yüzyılı' için güçlü bir altyapı oluşturulduğunu vurguladı.

Yılmaz, e-Devlet platformunun 2008 yılında açıldığını ve şu an itibariyle 7 binden fazla hizmetin sunulduğunu, yaklaşık 64 milyon kullanıcı tarafından kullanıldığını ifade etti. Ayrıca, e-Devlet Kapısı'na giriş sayısının her geçen gün arttığını ve yıl sonu hedefinin 4,5 milyar giriş sayısını aşmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, e-Devlet Kapısı'nın vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını, yüzde 95 memnuniyet oranına sahip olduğunu ve uluslararası endekslerde başarılı olduğunu aktardı. Ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun 2023 yılı 'e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda Türkiye'nin 10'uncu sırada yer aldığını ve gelişmiş ülkeleri geride bıraktığını belirtti.

Yılmaz, depremzedeler için 13 yeni dijital hizmetin e-Devlet platformunda kullanıma sunulduğunu da açıkladı.

Ayrıca, Yılmaz e-Devlet'ten sunulan diğer hizmetler hakkında da bilgi vererek, doğal gaz ve elektrik aboneliklerinin tüm Türkiye'de e-Devlet kapsamına alındığını, üniversitelerin tamamının e-Devlet'e taşındığını ve yeşil dönüşüm çalışmalarına katkı sağlandığını dile getirdi. Ayrıca, 'Kotasız e-Devlet' uygulaması ile mobil abonelerin internet kotalarından harcamadan e-Devlet hizmetlerini kullanmalarının sağlandığını ifade etti.

Yılmaz, yeni bir dijital hizmetin e-Devlet üzerinden verilmeye başlandığını duyurarak, engelli vatandaşlar için sunulabilecek yeni dijital hizmetler ve düzenlemelerin de toplantıda ele alınacağını söyledi. Toplantıda, veriden değer üretme ve dijital kamu hizmetlerinin başarılı yansımasının yanı sıra kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi de vurgulandı. Yılmaz, dijital dönüşümün toplu bir çaba ile gerçekleşeceğine inandığını ifade etti.