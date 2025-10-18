

Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Programa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Ali Tüzen, DEMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Şahintürk, okul müdürü Celal Ulusoy ve Demirtaşpaşa Meslek Lisesi Başkanı Atilla Zeytinciler katıldı.

Makine, Matbaa, Elektrik-Elektronik, Tesisat ve İklimlendirme, Mobilya ile Bilişim Teknolojileri alanlarında eğitim gören 9. sınıf öğrencileri, törende önlüklerini giyerek mesleki hayata ilk adımlarını attı.

Okul Müdürü Celal Ulusoy, "Öğrencilerimizin hem Ahiliğin dürüstlük ilkelerini benimsemelerini, bunları değer olarak hayatlarına katmalarını ve mesleklerinde bu doğrultuda ilerlemelerini hedefliyoruz" dedi.

Elektrik-Elektronik Alan Şefi Ramazan Goru ise, "Normalde ahilik zamanında ustalar, çıraklarını usta yaptıklarında onlara önlük giydirirmiş veya meslekle ilgili bir şey verirmiş. Biz de şimdi 9. sınıfa başlayan öğrencilerimize ‘Önlük giyme töreni' düzenledik. Böylece öğrencilerimiz meslekte ilk adımlarını atmış oluyor. İleride daha iyi bir şekilde kendilerini geliştirerek mezun olduktan sonra yanında çalışacak çıraklara da önlük giydirecekler. Elektrik-Elektronik alanından mezun olan öğrencilerimiz ise 30 farklı meslek alanında ilerleme imkanına sahip oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Kimya Öğretmeni Pınar Rusçuklu da törende yaptığı açıklamada, "Önlük giymek sadece kıyafet değiştirmek değildir; emek, sorumluluk ve mesleğe karşı saygının sembolüdür. Bu tören, öğrencilerimizin meslek kariyerlerinde ahilik duygusunu daha da geliştiren bir etkendir. İnanıyorum ki öğrencilerimiz bugün giydikleri önlükleri meslek hayatları boyunca gururla taşıyacaklar. Öğrencilerime tüm meslek hayatları boyunca azim, başarı ve bolca üretkenlik diliyorum" dedi.

Törende öğrenciler, ahilik geleneğine uygun olarak yemin ederek mesleklerine bağlılık sözü verdiler. Öğrenciler yeminde, "Mesleğimi en iyi şekilde öğreneceğime, emeğe ve alın terine değer vereceğime, helal kazanç için dürüstçe çalışacağıma, hiç kimseye haksızlık etmeyeceğime, küçüğümü koruyacağıma, büyüğüme saygı göstereceğime, bilgimi paylaşacağıma, yalan ve hileden uzak duracağıma, ahlak ve erdemi her şeyin üstünde tutacağıma, toplumun huzuru ve mesleğimin onuru için çalışacağıma, Ahilik geleneğine ve mesleğime layık bir birey olacağıma namusum ve onurum üzerine söz veriyorum" diyerek yemin ettiler.

Tören kapsamında ayrıca Macide Gazioğlu Ortaokulu tarafından Halk oyunları gösterisi sunuldu. Öğretmenler de kendi aralarında topladıkları para ile tüm öğrencilere lokma ikram etti.

Kaynak: İHA