Mahalle halkı tarafından Gazze yararına düzenlenen kermeste, kısa sürede 658.650 TL bağış toplandı.

Toplanan tutar, makbuz karşılığında İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir’e teslim edilirken, programa İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan da katılarak destek verdi.

İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan, bu anlamlı organizasyon için Çeltikçi halkına teşekkür ederek, “Gazze’de yaşanan zulme karşı sessiz kalmayan bu güzel köy halkı, hem maddi hem manevi olarak örnek bir duruş sergiledi. Herkes elindeki imkânlarla katkı sundu. Bu dayanışma, insanlığın hâlâ dimdik ayakta olduğunun en güzel göstergesidir.” dedi.

Kermesin organizasyonunda Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Selahattin Dumanlar, kahvehane işletmecisi Salih Güleç ve mahalle azası Kadriye İpek öncülük etti. Kadınlar evlerinde hazırladıkları börek, sarma, salça ve reçelleri getirdi; kimisi gözleme yaptı, kimisi köfte pişirdi. Herkes bir günlük emeğini Gazze halkına ulaştırılmak üzere paylaştı.

Etkinlik sonunda, İHH temsilcileri tarafından mahalleye anlamlı bir hediye takdim edildi. Muhtar Selahattin Dumanlar ve kahvehane işletmecisi Salih Güleç’e, üzerinde Peygamber Efendimiz’in şu hadis-i şerifinin yazılı olduğu tablo sunuldu:

“Doğru ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.”

Bu anlamlı tablo, hem yapılan yardımın manevi değerini pekiştirdi hem de Çeltikçi halkının vefalı ve duyarlı duruşunu simgeledi.

Çeltikçi Mahallesi’nin bu örnek davranışı, yalnızca İnegöl’de değil, tüm Türkiye’de takdir topladı. Her katkı, Gazze’de bir sofraya umut, bir çocuğun kalbine sevinç oldu.