Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliği, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenecek olan “15. Sizin Gözünüzden Gölcük ve 15. Yardımlaşma” konulu ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmaları düzenleyerek ilçenin tanıtımına ve “Sanat Kenti Gölcük” anlayışına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda; Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliği, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenecek; “15. Sizin Gözünüzden Gölcük ve 15. Yardımlaşma” konulu ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları sürüyor.

Yarışma; Gölcük ilçe sınırlarında kendi döneminde tarihi öneme haiz ya da zaman içerisinde kaybolmuş ve tekrar yenilenen, yapı, buluntu, kentin simgesel figürleri gibi yerlerin fotoğraf sanatının kalıcı gücü ile gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenecek.

SANATIN GÜCÜ GÖLCÜK’Ü FOTOĞRAFLAYACAK

Yarışmaya katılacak fotoğraf sanatçıları, çektikleri kareler ile ilçenin dört bir yanını sanatın gücü ile ölümsüzleştirecekler. Yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf sanatçıları başvurularını; 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 23.00’a kadar; https://tfsfonayliyarismalar.org/.../15-sizin... adresinden şartnameye ulaşarak yapabilecekler.