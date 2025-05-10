İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında ’suç örgütüne üye olmak’, ’malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ’Vergi Usul Kanuna muhalefet’ suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında ’suç örgütüne üye olmak’, ’malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ’Vergi Usul Kanuna muhalefet’ suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği paraları kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu, bu hesaplarda bulunan paralar ile döviz, altın, gayrimenkul ve araçlar aldığı, ayrıca yakınlarının banka hesaplarına bağlı banka kasalarında muhafaza ettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Savcılıkça, şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği düşünülen tüm mal varlığına el konulmuştu.