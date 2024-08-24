Bursa’da doğada yemek videoları çekip paylaşan sosyal medya fenomeni; tehdit boyutlarına ulaşan ormanlık alanlarındaki atıklara ve çöplere dikkat çekti. Süleyman Ateştepe isimli fenomenin kayda aldığı görüntüler kirlenmenin boyutunu ve yok oluşu gözler önüne serdi.

Bursa’da ormanlık alanlar çevre kirliliği sebebiyle yüksek risk altında. Artan nüfus ile birlikte ormanlık alanların şehre çok yakın olması doğadaki kirlenmeyi yıldan yıla artırıyor. Bir yandan piknikçilerin bıraktığı çöpler yığınlar halinde görüntü kirliliğine yol açarken, evsel atıkların sorumsuzca ormanlık alanlara atılması kirliliğin boyutlarını artırıyor.

Doğada lezzet arayışını hobiye dönüştürüp, “Lezzet Doğada Gizli” sloganıyla, ormanda yemek videoları çekip paylaşan sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe, kirlenmeye adeta isyan etti. Kirliliğe dikkat çekmek isteyen Ateştepe, bu defa doğaya yemek videoları çekmek için değil, kirliliği gözler önüne sermek için Bursa’ya yakın mesire alanlarından Kayapa Göleti yakınında çekim yaptı. Gelişi güzel atılan plastik ve cam şişeler, yığınlar halinde fenomenin kamerasına yansıdı. Bir plastiğin doğada 400 yıl, cam şişenin bin yıl kaybolmadığına dikkat çeken Süleyman Ateştepe, ormanlık alanlardaki çöp sayısının konteynırlarının artırılmasının soruna çare olabileceğini söyledi. Ormanlık alanların evsel atıkların bırakılacağı alanlar olmadığını ifade eden Ateştepe, özellikle piknikçilerin çöplerini doğaya bırakmamasını istedi. Çevreye bırakılan çöpler çirkin bir görüntü oluştururken, duyarlı bir vatandaşın ormanda çöp poşetini yanında taşıması da objektiflere yansıdı. Süleyman Ateştepe, her şeyi belediyelerden beklemenin yanlış olduğunu söyleyerek, piknik yapmadan önce herkesi mıntıka temizliği yapmaya davet etti. Toplanan çöpleri aracına alarak konteynıra attı.