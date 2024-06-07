İznik’e bağlı Göllüce Mahallesi’nde asırlardır imece usulüyle devam eden ‘Dede Çorbası’ etkinliği bu yıl da gerçekleşti.

Tüm mahalle sakinlerinin hayır amacıyla malzemelerini topladıkları ve adına ‘Dede Çorbası’ dedikleri geleneksel yemek bu yıl da İznik’in Göllüce Mahallesi’nde gerçekleşti. Geçmişte mahalle de bulunan yatırlar anısına, bolluk ve bereket için yapılan ‘Dede Çorbası’ son yıllarda yeniden hayata geçirildi.

Çorbanın yapımını ve hikâyesini anlatan Gülnazik Bektaş ve Şerife Duru, “Eskiden dedelerimiz, ninelerimiz bu çorbayı köy dedesi dediğimiz etkinlikte yatırların başında mezarlıkta yaparlardı. Bütün köylü de oraya çorba almaya giderdi. Eskiler ölünce bu gelenek bir süre olmadı. Şimdi devam ettirme kararı aldık. 5-6 senedir bu etkinliği devam ettiriyoruz. Bir gün önceden gelip hamurunu yoğurduk. Yufka şeklinde açarak kare kare kestik. Nanesini, soğanını tüm mahalleli hep birlikte hazırlıyoruz. Aynı gün sabah tavukları harşlıyoruz, suyunu malzemelerini karıştırıp hazır hale getiriyoruz.7 kazan çorba yaptık bugün. Bütün herkes kaplarıyla, tabaklarıyla geldi çorbasını doldurdu. Bazıları tavuk aldı, bazıları un aldı, malzeme desteği, maddi destek ile tüm mahalle hep birlikte bu senede ‘Dede Çorbamızı’ yaptık” diye konuştu.

Göllüce Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kutlu ise, “Yaklaşık 200 yıl önce Göllüce’de bütün köylülerin bahçesinde çalışan, her hanede emeği olan yalnız hiç evlenmemiş ve kimsesi olmayan garip lakaplı biri yaşlandıktan sonra benim bu köyde emeğim var beni bu köye gömün diyerek gömülmek istediği yeri o dönemin önde gelenlerine söyleyerek ricada bulunmuş ve mezar kazılırken kimsenin korkmamasını mezarından karıncaların çıkacağını ve bütün mezarlığı saracaklarını dile getirir. Kendisinin oraya gömülmesini söyler ve köylüler de bu isteğini yerine getirirler. Vefatından sonra gösterdiği yer kazılır ve tam da anlattığı gibi orada karınca yuvaları çıkar. Daha sonra ona ermiş gözü ile bakılarak mumlar yakılır, çaputlar bağlanır aynı zamanda da Garip Dede hayrına Dede Çorbası yapılıp bütün köye dağıtılırmış. Çorba günümüzde Uzun Bekirler Sülalesi, Bektaş’lar ve Koca Kardeşler Sülalesi, Acar’lar tarafından Garip Dede hayrına her yıl köylünün de katkılarıyla yapılarak ikram edilir” diye belirtti.