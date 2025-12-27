Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen çalışmalarda ruhsatsız silah ile 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ruhsatsız silah ve çalıntı motosikletlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamette yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet tespit edildi. Yapılan incelemelerde, iki farklı çalıntı motosikletin de başka şahısların kullanımında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine belirlenen adreslerde yapılan çalışmalar sonucunda 2 adet daha çalıntı motosiklet ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili A.B., A.Y., İ.D. ve Ç.A. isimli 4 şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun kapsamında ve çalıntı motosikletlerle ilgili adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen motosikletler ve ruhsatsız silah muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.