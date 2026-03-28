Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, satış yaptığı değerlendirilen şüpheli suçüstü yakalanırken, operasyonda metamfetamin, hassas terazi ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takip sonucu şüpheli S.G. ile uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen kişiler suçüstü yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonda 50,49 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 250 Türk lirası nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.