İnegöl Akhisar Mahallesi’nde yer alan arsa vasıflı taşınmaz için icra satış süreci başlatıldı. Satışa konu taşınmazın 1.625/2.400 hissesi için 7 milyon 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

323,30 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerinde iki adet iki katlı mesken yapı ile depo, tandır ve tek katlı ek yapıların bulunduğu belirtildi. Taşınmazdaki yapıların fiilen kullanıldığı, ancak yapı ruhsatının bulunmadığı kaydedildi.

Parselde yer alan yapıların zemin ve birinci kattan oluştuğu ifade edildi. Konutlarda seramik ve laminant zemin kaplamaları, PVC doğrama pencere sistemleri ile panel radyatörlü ısıtma bulunduğu aktarıldı. Taşınmazın ulaşım açısından 4. Sokak, Orkide Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na yakın konumda olduğu, İnegöl ilçe merkezine ise yaklaşık 7 kilometre mesafede yer aldığı bildirildi.

İmar planına göre taşınmazın 1/1000 ölçekli revizyon imar planı kapsamında kaldığı, 2 kat blok nizam ve emsal 1.00 konut alanında bulunduğu belirtildi. Tapu kaydında ise imar uygulamalarına ilişkin şerhlerin yer aldığı ifade edildi.

Satış UYAP üzerinden yapılacak

Taşınmaz için ilk artırma 2 Temmuz 2026’da başlayıp 9 Temmuz 2026’da sona erecek. İkinci artırma ise 4 Ağustos 2026 ile 11 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satış işlemleri UYAP e-satış sistemi üzerinden yapılacak.