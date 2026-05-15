Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen Nisan ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 52 bin 442 trafik kazasında 29 bin 503 kişi yaralandı, 147 kişi hayatını kaybetti. Yılının ilk 4 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 209 bin 898 kazada 567 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 907 kişi yaralandı. Kazalara yine sürücü kusurları davetiye çıkardı. Tam 83 bin 48 kazaya sürücüler sebep olurken 7 bin 540 yaya da kazaya karıştı. 467 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.



Trafiğe kapalı alanda toplam 3 bin kaza

Resmi verilere göre; sürücülerin hız merakı onlarca ocağa ateş düşürdü. 4 aylık dönemde 31 bin 62 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi. Aşırı hız sebebiyle de 462 kaza oluştu. Kazalardan bin 908'i kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 7 bin 73 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2026'nın ilk 4 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 373 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Trafiğe kapalı alanı (Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek) ihlal eden 2 bin 879 sürücü de kazaya sebep oldu. Geçme yasağı olan yerlere dalan bin 114 kural tanımaz sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

120 günde 59 bin kaza

Yılın 4 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. Bin 318 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 29 bin 426 yolcuya da ceza kesildi. 1 milyon 590 bin 530 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 7 milyon 981 bin 172 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 58 bin 900 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 729 bin 382 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.



Bursa'da 14 can kaybı var

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 4 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 44, İstanbul'da 49, İzmir'de 19 ve Bursa'da 14 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Nisan ayında 822 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 88 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın Ocak - Nisan döneminde ise 2 bin 972 yaralamalı kaza meydana geldi. 14 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 3 bin 965 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.