ABD’de pizza restoran zincirleri, artan maliyetler ve yoğun rekabet nedeniyle zor günler geçiriyor. İşçilik ve gıda giderlerindeki yükselişin yanı sıra yüksek kira bedelleri de sektördeki şirketleri ekonomik açıdan baskı altına aldı.

Bu süreçte birçok marka küçülme kararı aldı. Papa John’s, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında düşük performans gösteren 300 restoranını kapatacağını ve çalışan sayısında yüzde 7 oranında azaltıma gideceğini duyurdu.

Pizza Hut’ın bağlı olduğu Yum! Brands ise 2026’nın ilk yarısında verimsiz görülen 250 şubeyi kapatmayı planladığını açıklamıştı. Domino’s’un en büyük franchise işletmecilerinden Domino’s Pizza Enterprises da 2025 yılında düşük performanslı 205 restoranını kapatma kararı almıştı. Bunun yanında Domino’s’un bir diğer franchise işletmecisi North County Pizza, yeniden yapılanma süreci kapsamında 11 Mart 2025’te iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.

Sektördeki ekonomik sıkıntılara son olarak Smoking Monkey Pizza da eklendi. Odun fırınında hazırladığı pizzalarla tanınan ABD merkezli restoran zinciri, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruma başvurusunda bulundu.

Şirketin ana kuruluşu TB Enterprises tarafından yapılan başvuruda, borç miktarının 100 bin ila 500 bin dolar arasında olduğu bildirildi.

Mahkeme kayıtlarına göre şirketin en büyük alacaklıları arasında vergi dairesi, gıda toptancısı, ödeme, enerji ve gaz şirketleri gibi kurumlar yer alıyor.