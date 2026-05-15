Gemlik Kaymakamlığı’nca gerçekleştirilen denetimlerde belediyeye ait bazı otopark ve umumi tuvaletlerin hukuka aykırı şekilde kullanıldığı belirlendi.

Denetimler çerçevesinde; Hürriyet Caddesi üzerindeki katlı otopark, Sahil Camii yanındaki açık otopark, Eski Pazar Caddesi aralığında bulunan açık otopark ile İskele karşısı ve Ilıca Caddesi girişindeki umumi tuvaletlerin tahliye edildiği bildirildi. Söz konusu alanların vatandaşların ücretsiz kullanımına sunulduğu öğrenildi.



Kaymakamlık açıklamasında, kamu düzeninin korunması, vatandaşlara ait ortak kullanım alanlarının yeniden kamu hizmetine kazandırılması ve hukuka aykırı işgallerin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu da belirtildi.