Göz kapağı operasyonu denince plastik cerrahi iki göz kapağını anlıyor. Bunlardan biri üst göz kapağımız diğeri ise alt göz kapağımızdır. İkisinde de gerçekleştirilen ameliyat iz bırakıyor. Ancak bunlar dikkati çeken veya belirgin izler değildir. Üst göz kapağında kıvrımın içerisinde yer alan bir iz bırakırken, alt göz kapağında ise kirpiklerimizin altından gerçekleştirdiğimiz bölgede iz kalıyor. İzler ilk başta daha belirginken aylar geçtikçe soluyor ve ince bir kırışıklık gibi yerlerini alıyorlar.