Göz seğirmesi günümüzde çok sık olarak görülen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık halk arasında genel olarak pek ciddiye alınmaz ve geçici olarak görülür. Oysa uzmanlara göre göz seğirmesi dikkate alınması gereken bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Göz seğirmesi uzun aralıklarla ve sık sık devam ediyorsa en yakın göz hekimine başvurmanızda fayda var diye düşünüyoruz. Çünkü uzmanlar sık sık uzun süreli devam eden göz seğirmelerinin bazı önemli hastalıkların habercisi olabileceğini belirtiyorlar. Uzmanlara göre göz seğirmesinin sürekli olması hipermetrop,astigmat ve miyop gibi önemli göz hastalıklarının habercisi olabilir. Gözlüklü kişilerde ise göz seğirmesinin sürekli olması durumunda gözlük numarasının artması veya azaltılması gerekli olabilir.

Göz seğirmesinin çocuklarda sık görülmesi ise görme tembelliği olarak adlandırılan rahatsızlığın habercisi olabilir. Bu sebeple çocuklarda devamlı görülen göz seğirmesinde en yakın göz hekimine başvurmanız gerekmektedir.

Göz Seğirmesi Neden Olur?

Göz seğirmesi bazı hastalıkların habercisi olabileceği gibi bazı çevresel faktörlerden dolayı da olabilir. Genel olarak 3-4 gün süren göz seğirmeleri çevresel faktörlerden dolayı meydana gelmektedir. Fakat seğirme 15 gün veya daha fazla sürüyorsa bu ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu sebeple uzun süreli göz seğirmesi yaşayan kişilerin göz hekimine başvurması hekimler tarafından sık sık önerilmektedir. Göz Seğirmesine neden olan çevresel faktörleri şöyle sıralayabiliriz.

Çok kitap okuma

Çok bilgisayar başında durma,

Televizyonu fazla izleme

Klimalı ortamda fazla bulunma

Uygun ışık ortamı bulunmayan yerde fazla durmak

Göz kapaklarında iltihaplanma olma

Gözün içine yabancı bir maddenin kaçması

Göz Seğirmesi Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir?

Yazımızın daha önceki bölümünde sürekli olarak yaşanan göz seğirmesinin astigmat, miyop gibi göz rahatsızlıklarının habercisi olabileceğini belirtmiştik. Bunun yanısıra göz seğirmesi başka önemli hastalıkların da habercisi olabilir. Bu rahatsızlıkların en önemlisi ise Hemifasiyal Spazm ( HFS ) ismi verilen bir rahatsızlık. Bu seğirmelerin MS hastalığından dolayı olabileceği yine uzmanlar tarafından söylenilmektedir. Uzmanlar uzun süreli devam eden göz seğirmelerinde bu seğirmelerin beyin görüntüleriyle araştırılması gerektiğini söylemektedir.